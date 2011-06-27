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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Луч
Урал - Луч: обзор матча 27 июня 2011
Урал
27.06.2011, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Луч
79'
Н. Сафрониди
7'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Луч
Замена
А. Михеев
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
А. Дмитриев
Желтая карточка
А. Алхазов
ГОЛ! 1:1!
Н. Сафрониди
Желтая карточка
П. Могилевский
Замена
В. Тимофеев
️️️️
Х. Альмирон
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Чухлей
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Акопянц
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Замена
В. Свежов
️️️️
Б. Аджинджал
Замена
Е. Ятченко
️️️️
П. Печенкин
Замена
А. Дмитриев
️️️️
А. Ойеволе
ГОЛ! 0:1!
Р. Славнов
Желтая карточка
А. Ойеволе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Луч
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-3-1
22
Кот
34
Кацалапов
58
Ойеволе
15
Новиков
7
Данцев
20
Чухлей
22
Печенкин
27
Шатов
14
Семакин
81
Сикимич
3-2-4
19
Степанов
5
Кристич
14
Альмирон
23
Могилевский
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
22
Аджинджал
18
Газинский
36
Акопянц
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
22
Печенкин
97
Ятченко
97
Ятченко
22
Печенкин
58
Ойеволе
19
Дмитриев
19
Дмитриев
58
Ойеволе
20
Чухлей
10
Лунгу
10
Лунгу
20
Чухлей
18
Газинский
2
Михеев
2
Михеев
18
Газинский
14
Альмирон
13
Тимофеев
13
Тимофеев
14
Альмирон
22
Аджинджал
6
Свежов
6
Свежов
22
Аджинджал
36
Акопянц
13
Алхазов
13
Алхазов
36
Акопянц
Остались в запасе
Урал
Луч
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Урал - Луч
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лобанов
(Иркутск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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