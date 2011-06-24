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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Луч
Оренбург - Луч: обзор матча 24 июня 2011
Оренбург
24.06.2011, пятница, 17:30
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Луч
Замена
А. Михеев
️️️️
Р. Славнов
Желтая карточка
К. Ахмедов
Желтая карточка
А. Степанов
Замена
Ю. Газинский
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Акопянц
Замена
В. Кулешов
️️️️
Д. Андреев
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
Н. Жданкин
️️️️
С. Прокофьев
Замена
В. Парняков
️️️️
А. Гаглоев
Замена
А. Малых
️️️️
А. Олейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
22
Сергей Дымов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Оренбург
10
Владимир Парняков
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
Луч
2
Артем Михеев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
2-1-4-3
32
Смыслов
22
Дымов
15
Андреев
11
Скворцов
11
Гаглоев
8
Шогенов
3
Ахмедов
8
Низовцев
11
Прокофьев
27
Олейник
10
Баранов
3-2-4
19
Степанов
14
Альмирон
3
Удалый
23
Могилевский
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
6
Свежов
22
Аджинджал
36
Акопянц
11
Гаглоев
10
Парняков
10
Парняков
11
Гаглоев
15
Андреев
7
Кулешов
7
Кулешов
15
Андреев
27
Олейник
12
Малых
12
Малых
27
Олейник
11
Прокофьев
25
Жданкин
25
Жданкин
11
Прокофьев
4
Славнов
2
Михеев
2
Михеев
4
Славнов
6
Свежов
18
Газинский
18
Газинский
6
Свежов
36
Акопянц
13
Алхазов
13
Алхазов
36
Акопянц
Остались в запасе
Оренбург
Луч
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Оренбург - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газовик
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