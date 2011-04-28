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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Луч
Торпедо Вл - Луч: обзор матча 28 апреля 2011
Торпедо Вл
28.04.2011, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Луч
54'
А. Петров
20'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Луч
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Тимофеев
Замена
Д. Семочко
️️️️
А. Жданов
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
С. Шалин
Замена
В. Свежов
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Малышев
ГОЛ! 1:1!
А. Петров
Замена
А. Петров
️️️️
А. Гацко
Замена
И. Семенов
️️️️
Г. Четверик
Желтая карточка
А. Гермашов
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Алхазов
Желтая карточка
С. Шалин
16'
Желтая карточка
В. Малышев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
8
Иван Семенов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4-4-2
1
Бурдыкин
33
Гермашов
15
Каратыгин
39
Цуканов
13
Шалин
7
Четверик
15
Зимарев
4
Фомин
7
Зинин
17
Гацко
9
Малышев
4-4-2
70
Котляров
13
Тимофеев
14
Альмирон
23
Могилевский
3
Удалый
4
Славнов
22
Аджинджал
18
Газинский
36
Акопянц
13
Алхазов
9
Жданов
13
Шалин
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
13
Шалин
17
Гацко
14
Петров
14
Петров
17
Гацко
7
Четверик
8
Семенов
8
Семенов
7
Четверик
9
Малышев
90
Делькин
90
Делькин
9
Малышев
13
Тимофеев
2
Михеев
2
Михеев
13
Тимофеев
9
Жданов
25
Семочко
25
Семочко
9
Жданов
4
Славнов
6
Свежов
6
Свежов
4
Славнов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Луч
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
7
Евгений Скобликов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
Остались в запасе
7
Евгений Скобликов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо Вл - Луч
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Торпедо
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