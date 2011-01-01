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    Дмитрий Прошин

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Львович
    Фамилия Прошин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Темников
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1974 (49 лет)
    Рост 178
    Вес 77
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