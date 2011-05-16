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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо Вл
Шинник - Торпедо Вл: обзор матча 16 мая 2011
Шинник
16.05.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
40'
А. Саркисов
54'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Торпедо Вл
Желтая карточка
М. Зимарев
Замена
А. Нежелев
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Саркисов
Замена
К. Дудченко
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Делькин
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Фомин
ГОЛ! 2:0!
А. Саркисов
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
А. Сухов
️️️️
М. Белецкий
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Петров
Замена
Д. Прошин
️️️️
И. Семенов
ГОЛ! 1:0!
А. Саркисов
Желтая карточка
М. Белецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
4-4-2
32
Ребров
33
Гапон
4
Гуженда
2
Поворов
13
Белецкий
20
Войдель
36
Скрыльников
28
Григорян
10
Корытько
11
Саркисов
81
Низамутдинов
3-5-2
30
Епифанов
33
Гермашов
39
Цуканов
13
Шалин
8
Семенов
15
Зимарев
4
Фомин
7
Зинин
14
Петров
90
Делькин
9
Малышев
36
Скрыльников
7
Нежелев
7
Нежелев
36
Скрыльников
13
Белецкий
33
Сухов
33
Сухов
13
Белецкий
11
Саркисов
26
Архипов
26
Архипов
11
Саркисов
81
Низамутдинов
30
Дудченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
8
Семенов
33
Прошин
33
Прошин
8
Семенов
4
Фомин
21
Макиев
21
Макиев
4
Фомин
14
Петров
17
Гацко
17
Гацко
14
Петров
90
Делькин
23
Втюрин
23
Втюрин
90
Делькин
Остались в запасе
Шинник
Торпедо Вл
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Шинник - Торпедо Вл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лобанов
(Иркутск)
Стадион:
Шинник
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