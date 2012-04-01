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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Оренбург
Торпедо Вл - Оренбург: обзор матча 01 апреля 2012
Торпедо Вл
01.04.2012, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, группа B, 40 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
40'
А. Делькин
53'
К. Ахмедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Оренбург
Замена
Д. Прошин
️️️️
С. Игнатьев
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Делькин
Желтая карточка
В. Кулешов
Замена
П. Втюрин
️️️️
В. Малышев
Замена
Э. Кале
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
В. Макиев
️️️️
А. Тюргашкин
Желтая карточка
И. Каратыгин
ГОЛ! 1:1!
К. Ахмедов
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
В. Кулешов
️️️️
К. Низовцев
Замена
Д. Андреев
️️️️
Д. Кленкин
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
Желтая карточка
А. Тюргашкин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
99
Антон Усов
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
4-3-3
24
Чилюшкин
22
Дубровин
15
Каратыгин
39
Цуканов
33
Гермашов
27
Игнатьев
7
Тюргашкин
7
Зинин
17
Гацко
9
Малышев
90
Делькин
3-5-1-1
16
Мусин
88
Ганиев
10
Парняков
2
Полуяхтов
10
Булыга
4
Кленкин
3
Ахмедов
8
Шогенов
87
Гогберашвили
8
Низовцев
20
Кожанов
90
Делькин
8
Земсков
8
Земсков
90
Делькин
27
Игнатьев
33
Прошин
33
Прошин
27
Игнатьев
7
Тюргашкин
21
Макиев
21
Макиев
7
Тюргашкин
9
Малышев
23
Втюрин
23
Втюрин
9
Малышев
8
Низовцев
7
Кулешов
7
Кулешов
8
Низовцев
4
Кленкин
15
Андреев
15
Андреев
4
Кленкин
87
Гогберашвили
7
Элтон Кале
7
Элтон Кале
87
Гогберашвили
Остались в запасе
Торпедо Вл
Оренбург
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
99
Антон Усов
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Александр Акимов
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
99
Антон Усов
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Торпедо Вл - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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