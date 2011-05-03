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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Енисей
Торпедо Вл - Енисей: обзор матча 03 мая 2011
Торпедо Вл
03.05.2011, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
20'
В. Лешонок
60'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Енисей
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
В. Лешонок
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Д. Прошин
️️️️
И. Зинин
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
В. Булат
ГОЛ! 0:2!
В. Лешонок
Замена
В. Макиев
️️️️
А. Гацко
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Малышев
Замена
П. Втюрин
️️️️
С. Цуканов
+1
Желтая карточка
В. Лешонок
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Лешонок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
9
Виктор Булат
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
7
Григорий Четверик
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
4-4-2
1
Бурдыкин
33
Гермашов
39
Цуканов
15
Каратыгин
13
Шалин
4
Фомин
15
Зимарев
7
Зинин
14
Петров
17
Гацко
9
Малышев
4-4-2
88
Синицын
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
2
Федорив
9
Булат
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
9
Гаурачс
11
Базанов
17
Гацко
21
Макиев
21
Макиев
17
Гацко
7
Зинин
33
Прошин
33
Прошин
7
Зинин
9
Малышев
90
Делькин
90
Делькин
9
Малышев
39
Цуканов
23
Втюрин
23
Втюрин
39
Цуканов
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
9
Гаурачс
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Гаурачс
9
Булат
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
9
Булат
9
Лешонок
88
Ситдиков
88
Ситдиков
9
Лешонок
Остались в запасе
Торпедо Вл
Енисей
7
Григорий Четверик
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
7
Григорий Четверик
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Торпедо Вл - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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