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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо Вл
СКА-Хабаровск - Торпедо Вл: обзор матча 15 мая 2012
СКА-Хабаровск
15.05.2012, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, группа B, 47 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Вл
80'
А. Мурнин
72'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо Вл
+2
Замена
Д. Прошин
️️️️
В. Малышев
Замена
М. Земсков
️️️️
П. Втюрин
ГОЛ! 1:1!
А. Мурнин
Желтая карточка
М. Соловей
Замена
И. Кальчук
️️️️
А. Киселев
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Замена
М. Трусевич
️️️️
К. Зуев
Желтая карточка
А. Романович
Замена
М. Зимарев
️️️️
С. Дубровин
Вторая желтая
А. Семенов
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Андроник
+1
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
В. Андроник
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
3
Михаил Соловей
ОП
99
Валерий Андроник
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
99
Антон Усов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
2-1-5-1
1
Солосин
13
Семенов
5
Нестеренко
3
Соловей
8
Васильев
27
Мурнин
35
Романович
31
Зуев
99
Андроник
48
Луценко
4-2-4
30
Епифанов
13
Шалин
33
Гермашов
15
Каратыгин
22
Дубровин
7
Зинин
7
Тюргашкин
17
Гацко
23
Втюрин
9
Малышев
90
Делькин
8
Васильев
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Васильев
18
Киселев
6
Кальчук
6
Кальчук
18
Киселев
31
Зуев
30
Трусевич
30
Трусевич
31
Зуев
99
Андроник
27
Радченко
27
Радченко
99
Андроник
23
Втюрин
8
Земсков
8
Земсков
23
Втюрин
22
Дубровин
15
Зимарев
15
Зимарев
22
Дубровин
9
Малышев
33
Прошин
33
Прошин
9
Малышев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо Вл
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
99
Антон Усов
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
Главный тренер
Александр Акимов
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
99
Антон Усов
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Александр Акимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо Вл
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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