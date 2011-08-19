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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Мордовия
Торпедо Вл - Мордовия: обзор матча 19 августа 2011
Торпедо Вл
19.08.2011, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
66'
А. Гацко
27'
Р. Мухаметшин
29'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Мордовия
+2
Желтая карточка
А. Мулдаров
Желтая карточка
М. Зимарев
Замена
Д. Прошин
️️️️
С. Шалин
Желтая карточка
К. Панченко
Замена
А. Герк
️️️️
К. Панченко
ГОЛ! 1:2!
А. Гацко
Замена
А. Петров
️️️️
А. Делькин
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Гацко
️️️️
П. Втюрин
Замена
М. Жестков
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
В. Макиев
️️️️
А. Тюргашкин
Замена
Г. Асеведо
️️️️
Ю. Кулешов
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо Вл
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Мордовия
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-4-2
30
Епифанов
22
Дубровин
39
Цуканов
6
Беляев
13
Шалин
7
Зинин
15
Зимарев
7
Тюргашкин
8
Семенов
23
Втюрин
90
Делькин
4-1-3-2
39
Фролов
4
Степанец
3
Мулдаров
22
Будников
19
Осипов
11
Пазин
17
Танделов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
7
Тюргашкин
21
Макиев
21
Макиев
7
Тюргашкин
13
Шалин
33
Прошин
33
Прошин
13
Шалин
90
Делькин
14
Петров
14
Петров
90
Делькин
23
Втюрин
17
Гацко
17
Гацко
23
Втюрин
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
40
Кулешов
30
Асеведо
30
Асеведо
40
Кулешов
8
Панченко
8
Герк
8
Герк
8
Панченко
9
Мухаметшин
71
Жестков
71
Жестков
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Мордовия
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Торпедо Вл - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Торпедо
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