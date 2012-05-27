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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Торпедо Вл
Черноморец - Торпедо Вл: обзор матча 27 мая 2012
Черноморец
27.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, группа B, 49 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо Вл
2'
А. Григорян
45'
А. Миносян
83'
В. Аксютенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Торпедо Вл
Замена
А. Сидяев
️️️️
Е. Калешин
ГОЛ! 3:0!
В. Аксютенко
Замена
И. Бобылев
️️️️
А. Гацко
Замена
Н. Васильев
️️️️
М. Деменко
Замена
А. Усов
️️️️
В. Малышев
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Григорян
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Кобенко
Замена
Д. Лобанов
️️️️
С. Дубровин
Замена
Р. Путилин
️️️️
Д. Прошин
ГОЛ! 2:0!
А. Миносян
ГОЛ! 1:0!
А. Григорян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
20
Андрей Кобенко
ЛП
20
Руслан Суродин
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
Торпедо Вл
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
99
Антон Усов
ЦП
12
Иван Бобылев
ЦП
4-4-2
79
Плотников
15
Калешин
2
Колесников
24
Мирошниченко
22
Ершов
20
Кобенко
20
Суродин
25
Деменко
7
Миносян
20
Аксютенко
10
Григорян
3-4-3
24
Чилюшкин
13
Шалин
15
Каратыгин
22
Дубровин
7
Зинин
15
Зимарев
33
Прошин
7
Тюргашкин
9
Малышев
17
Гацко
23
Втюрин
25
Деменко
96
Васильев
96
Васильев
25
Деменко
20
Кобенко
29
Абрамов
29
Абрамов
20
Кобенко
15
Калешин
3
Сидяев
3
Сидяев
15
Калешин
10
Григорян
23
Земченков
23
Земченков
10
Григорян
9
Малышев
99
Усов
99
Усов
9
Малышев
17
Гацко
12
Бобылев
12
Бобылев
17
Гацко
22
Дубровин
21
Лобанов
21
Лобанов
22
Дубровин
33
Прошин
2
Путилин
2
Путилин
33
Прошин
Остались в запасе
Черноморец
Торпедо Вл
1
Александр Чихрадзе
ВР
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Александр Акимов
Остались в запасе
1
Александр Чихрадзе
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Александр Акимов
Статистика матча Черноморец - Торпедо Вл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
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