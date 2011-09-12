Игорь Черний
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Черний
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 февраля 1968
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Черний
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 февраля 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Черноморец
|22
|5
|10
|7
|Дата
|Матч
|12.09.2011
|Черноморец
|0 : 0
|Торпедо
|15.09.2011
|Черноморец
|1 : 2
|Балтика
|28.09.2011
|Волгарь
|2 : 2
|Черноморец
|03.10.2011
|Черноморец
|1 : 0
|КАМАЗ
|06.10.2011
|Черноморец
|0 : 1
|Мордовия
|17.10.2011
|Торпедо Вл
|0 : 2
|Черноморец
|24.10.2011
|Черноморец
|1 : 1
|Сибирь
|27.10.2011
|Черноморец
|1 : 1
|Енисей
|04.11.2011
|Динамо Бр
|1 : 0
|Черноморец
|07.11.2011
|Шинник
|1 : 0
|Черноморец
|26.03.2012
|Оренбург
|2 : 0
|Черноморец
|01.04.2012
|Черноморец
|1 : 0
|КАМАЗ
|07.04.2012
|Луч
|2 : 1
|Черноморец
|13.04.2012
|Черноморец
|1 : 0
|Химки
|20.04.2012
|Енисей
|2 : 1
|Черноморец
|26.04.2012
|Черноморец
|0 : 0
|Волгарь
|02.05.2012
|Факел
|0 : 0
|Черноморец
|08.05.2012
|Черноморец
|1 : 2
|СКА-Хабаровск
|15.05.2012
|Балтика
|1 : 0
|Черноморец
|27.05.2012
|Черноморец
|3 : 0
|Торпедо Вл