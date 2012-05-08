Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Факел
Торпедо Вл - Факел: обзор матча 08 мая 2012
Торпедо Вл
08.05.2012, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 46 тур
2 : 1
Завершен
Факел
46'
А. Делькин
85'
И. Каратыгин
15'
Д. Кириленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Факел
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Делькин
ГОЛ! 2:1!
И. Каратыгин
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Акопянц
Замена
П. Втюрин
️️️️
В. Малышев
Замена
С. Хабаров
️️️️
С. Гаврилов
Замена
А. Гермашов
️️️️
С. Цуканов
ГОЛ! 1:1!
А. Делькин
Желтая карточка
И. Каратыгин
Замена
А. Михалев
️️️️
А. Аброскин
Вторая желтая
И. Эдиев
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
М. Зимарев
️️️️
В. Макиев
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кириленко
Желтая карточка
С. Гаврилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
27
Роман Лев
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
3-4-3
24
Чилюшкин
22
Дубровин
15
Каратыгин
39
Цуканов
27
Игнатьев
7
Тюргашкин
21
Макиев
7
Зинин
17
Гацко
90
Делькин
9
Малышев
3-2-4-1
25
Долха
15
Житников
71
Денисов
5
Эдиев
99
Гаврилов
33
Гапон
27
Лев
36
Акопянц
44
Клопков
33
Кириленко
11
Аброскин
90
Делькин
8
Земсков
8
Земсков
90
Делькин
39
Цуканов
33
Гермашов
33
Гермашов
39
Цуканов
21
Макиев
15
Зимарев
15
Зимарев
21
Макиев
9
Малышев
23
Втюрин
23
Втюрин
9
Малышев
36
Акопянц
10
Гаврюк
10
Гаврюк
36
Акопянц
11
Аброскин
19
Михалев
19
Михалев
11
Аброскин
99
Гаврилов
20
Хабаров
20
Хабаров
99
Гаврилов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Факел
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Александр Акимов
27
Александр Бураков
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Александр Акимов
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Торпедо Вл - Факел
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Факел
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
8 ноября
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
8 ноября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
8 ноября
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+