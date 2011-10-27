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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Торпедо Вл
Факел - Торпедо Вл: обзор матча 27 октября 2011
Факел
27.10.2011, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо Вл
16'
Ю. Лайзанс
58'
П. Гицелов
28'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Торпедо Вл
Замена
А. Бураков
️️️️
А. Акопянц
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Гацко
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Делькин
Замена
Л. Кантонистов
️️️️
Ю. Лайзанс
Желтая карточка
В. Шишелов
Желтая карточка
А. Тюргашкин
ГОЛ! 2:1!
П. Гицелов
Желтая карточка
С. Шалин
Замена
А. Лунин
️️️️
М. Зимарев
Замена
В. Шишелов
️️️️
А. Аброскин
Замена
С. Хабаров
️️️️
В. Еремеев
ГОЛ! 1:1!
А. Гацко
ГОЛ! 1:0!
Ю. Лайзанс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
83
Петр Гицелов
АП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
81
Антон Лунин
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
4-3-2-1
31
Дьяченко
33
Гапон
15
Житников
19
Михалев
43
Логашов
8
Еремеев
44
Клопков
36
Акопянц
83
Гицелов
15
Лайзанс
11
Аброскин
4-4-2
24
Чилюшкин
13
Шалин
15
Каратыгин
6
Беляев
33
Гермашов
7
Тюргашкин
7
Зинин
15
Зимарев
27
Игнатьев
17
Гацко
90
Делькин
11
Аброскин
55
Шишелов
55
Шишелов
11
Аброскин
36
Акопянц
27
Бураков
27
Бураков
36
Акопянц
15
Лайзанс
78
Кантонистов
78
Кантонистов
15
Лайзанс
8
Еремеев
20
Хабаров
20
Хабаров
8
Еремеев
15
Зимарев
81
Лунин
81
Лунин
15
Зимарев
17
Гацко
9
Малышев
9
Малышев
17
Гацко
90
Делькин
23
Втюрин
23
Втюрин
90
Делькин
Остались в запасе
Факел
Торпедо Вл
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
25
Эмилиан Долха
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
25
Эмилиан Долха
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Факел - Торпедо Вл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
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