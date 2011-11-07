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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Торпедо
Торпедо Вл - Торпедо: обзор матча 07 ноября 2011
Торпедо Вл
07.11.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо
16'
А. Делькин
18'
А. Гацко
90'
А. Делькин
66'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Торпедо
+1
Красная карточка
С. Белоусов
Замена
А. Усов
️️️️
И. Зинин
+1
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
А. Делькин
ГОЛ! 3:1!
А. Делькин
Желтая карточка
А. Малыгин
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Гацко
Замена
В. Малышев
️️️️
П. Втюрин
ГОЛ! 2:1!
В. Хозин
Замена
Е. Андреев
️️️️
В. Бондаренко
Замена
А. Самсонов
️️️️
Э. Зураев
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Еркин
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Большаков
ГОЛ! 2:0!
А. Гацко
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
99
Антон Усов
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
3-2-2-3
24
Чилюшкин
33
Гермашов
15
Каратыгин
6
Беляев
22
Дубровин
13
Шалин
15
Зимарев
7
Зинин
17
Гацко
23
Втюрин
90
Делькин
3-2-3-1-1
0
Клевинскас
6
Малыгин
26
Чернышов
2
Хозин
9
Большаков
7
Зураев
81
Бондаренко
20
Стеклов
7
Белоусов
90
Безлихотнов
33
Еркин
7
Зинин
99
Усов
99
Усов
7
Зинин
17
Гацко
27
Игнатьев
27
Игнатьев
17
Гацко
90
Делькин
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
90
Делькин
23
Втюрин
9
Малышев
9
Малышев
23
Втюрин
81
Бондаренко
15
Андреев
15
Андреев
81
Бондаренко
7
Зураев
44
Самсонов
44
Самсонов
7
Зураев
9
Большаков
8
Васильев
8
Васильев
9
Большаков
33
Еркин
87
Саталкин
87
Саталкин
33
Еркин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Торпедо
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Торпедо Вл - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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