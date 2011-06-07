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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Торпедо Вл
Черноморец - Торпедо Вл: обзор матча 07 июня 2011
Черноморец
07.06.2011, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Торпедо Вл
Желтая карточка
П. Есиков
Замена
Р. Суродин
️️️️
Р. Балов
Замена
П. Есиков
️️️️
Ж. Каратляшев
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
В. Макиев
Замена
А. Петров
️️️️
П. Втюрин
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Делькин
Замена
С. Фомин
️️️️
М. Зимарев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
В. Бурмаков
Желтая карточка
В. Макиев
Замена
А. Ушенин
️️️️
Е. Тараканов
12'
Желтая карточка
И. Каратыгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Торпедо Вл
3
Александр Низрюхин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
3-5-2
1
Чихрадзе
23
Калешин
55
Тараканов
22
Ершов
7
Миносян
88
Ксанаев
9
Горбушин
25
Балов
29
Абрамов
10
Каратляшев
99
Бурмаков
4-4-2
30
Епифанов
33
Гермашов
39
Цуканов
15
Каратыгин
25
Половинчук
8
Семенов
15
Зимарев
7
Зинин
21
Макиев
23
Втюрин
90
Делькин
10
Каратляшев
15
Есиков
15
Есиков
10
Каратляшев
25
Балов
20
Суродин
20
Суродин
25
Балов
55
Тараканов
34
Ушенин
34
Ушенин
55
Тараканов
99
Бурмаков
13
Дорожкин
13
Дорожкин
99
Бурмаков
21
Макиев
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
21
Макиев
15
Зимарев
4
Фомин
4
Фомин
15
Зимарев
23
Втюрин
14
Петров
14
Петров
23
Втюрин
90
Делькин
9
Малышев
9
Малышев
90
Делькин
Остались в запасе
Черноморец
Торпедо Вл
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
3
Александр Низрюхин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
Остались в запасе
3
Александр Низрюхин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Черноморец - Торпедо Вл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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