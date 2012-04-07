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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо Вл
КАМАЗ - Торпедо Вл: обзор матча 07 апреля 2012
КАМАЗ
07.04.2012, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 41 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо Вл
34'
В. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Торпедо Вл
Замена
Д. Прошин
️️️️
Г. Четверик
Замена
Р. Путилин
️️️️
В. Малышев
Красная карточка
С. Цуканов
Замена
Г. Четверик
️️️️
А. Гацко
Замена
И. Лукьянов
️️️️
Р. Хисамов
Желтая карточка
А. Тюргашкин
Замена
П. Втюрин
️️️️
С. Игнатьев
Замена
И. Коронов
️️️️
А. Шляпкин
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Кашиев
ГОЛ! 0:1!
В. Малышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
48
Амир Кашиев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Валерий Макиев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Артемий Малеев
АП
14
Игорь Коронов
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
4-5-1
98
Абакумов
3
Будылин
66
Жестоков
13
Хисамов
5
Пискунов
16
Антонюк
13
Шляпкин
30
Друзин
23
Бреев
48
Кашиев
22
Кобялко
3-4-3
24
Чилюшкин
33
Гермашов
39
Цуканов
22
Дубровин
21
Макиев
7
Тюргашкин
7
Зинин
27
Игнатьев
17
Гацко
90
Делькин
9
Малышев
48
Кашиев
8
Малеев
8
Малеев
48
Кашиев
13
Шляпкин
14
Коронов
14
Коронов
13
Шляпкин
13
Хисамов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
13
Хисамов
17
Гацко
7
Четверик
7
Четверик
17
Гацко
9
Малышев
2
Путилин
2
Путилин
9
Малышев
Четверик
33
Прошин
33
Прошин
Четверик
27
Игнатьев
23
Втюрин
23
Втюрин
27
Игнатьев
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо Вл
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Главный тренер
Владимир Клонцак
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Александр Акимов
Остались в запасе
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Остались в запасе
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Акимов
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо Вл
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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