Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Торпедо Вл
Оренбург - Торпедо Вл: обзор матча 06 октября 2011
Оренбург
06.10.2011, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Вл
90+1'
М. Шогенов
62'
И. Каратыгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Торпедо Вл
+1
Замена
И. Семенов
️️️️
М. Зимарев
ГОЛ! 1:1!
М. Шогенов
+1
Желтая карточка
М. Грошев
Желтая карточка
А. Гермашов
Желтая карточка
В. Кулешов
Замена
Г. Четверик
️️️️
А. Гацко
Замена
К. Низовцев
️️️️
В. Булыга
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Полуяхтов
Желтая карточка
М. Шогенов
Замена
В. Кулешов
️️️️
Э. Кале
ГОЛ! 0:1!
И. Каратыгин
Желтая карточка
В. Макиев
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Дубровин
Замена
Н. Иванников
️️️️
М.
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Делькин
Желтая карточка
М.
17'
Желтая карточка
А. Гацко
Желтая карточка
И. Каратыгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
80
Моасир
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Григорий Четверик
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
3-3-3-1
16
Мусин
10
Парняков
15
Андреев
3
Зайцев
2
Полуяхтов
17
Канаев
13
Грошев
10
Булыга
8
Шогенов
80
7
Элтон Кале
4-2-4
24
Чилюшкин
13
Шалин
33
Гермашов
15
Каратыгин
22
Дубровин
7
Зинин
15
Зимарев
9
Малышев
23
Втюрин
17
Гацко
90
Делькин
7
Элтон Кале
7
Кулешов
7
Кулешов
7
Элтон Кале
10
Булыга
8
Низовцев
8
Низовцев
10
Булыга
2
Полуяхтов
4
Кленкин
4
Кленкин
2
Полуяхтов
80
7
Иванников
7
Иванников
80
17
Гацко
7
Четверик
7
Четверик
17
Гацко
90
Делькин
27
Игнатьев
27
Игнатьев
90
Делькин
22
Дубровин
21
Макиев
21
Макиев
22
Дубровин
15
Зимарев
8
Семенов
8
Семенов
15
Зимарев
Остались в запасе
Оренбург
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
30
Дмитрий Епифанов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Оренбург - Торпедо Вл
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Торпедо Вл
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+