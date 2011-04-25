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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - СКА-Хабаровск
Торпедо Вл - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 апреля 2011
Торпедо Вл
25.04.2011, понедельник, 00:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
56'
В. Малышев
87'
С. Фомин (П)
90+1'
С. Фомин (П)
25'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - СКА-Хабаровск
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Фомин
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Фомин
Замена
П. Втюрин
️️️️
В. Малышев
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Мысин
Желтая карточка
В. Малышев
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
А. Гацко
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Делькин
️️️️
И. Семенов
Замена
А. Петров
️️️️
Г. Четверик
ГОЛ! 1:1!
В. Малышев
Замена
А. Нечаев
️️️️
В. Запояска
Желтая карточка
А. Гацко
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
12'
Желтая карточка
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
3-5-2
1
Бурдыкин
13
Шалин
39
Цуканов
33
Гермашов
7
Четверик
7
Зинин
4
Фомин
15
Зимарев
8
Семенов
17
Гацко
9
Малышев
4-4-1-1
40
Козорез
13
Семенов
5
Нестеренко
5
Кудинов
13
Семенов
27
Мурнин
80
Запояска
30
Трусевич
22
Мысин
3
Голяткин
48
Луценко
17
Гацко
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
17
Гацко
7
Четверик
14
Петров
14
Петров
7
Четверик
8
Семенов
90
Делькин
90
Делькин
8
Семенов
9
Малышев
23
Втюрин
23
Втюрин
9
Малышев
80
Запояска
18
Нечаев
18
Нечаев
80
Запояска
13
Семенов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
13
Семенов
22
Мысин
22
Яркин
22
Яркин
22
Мысин
Остались в запасе
Торпедо Вл
СКА-Хабаровск
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Торпедо Вл - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Торпедо
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