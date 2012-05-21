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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Балтика
Торпедо Вл - Балтика: обзор матча 21 мая 2012
Торпедо Вл
21.05.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 48 тур
5 : 2
Завершен
Балтика
19'
А. Делькин
36'
А. Делькин
66'
В. Малышев
79'
А. Делькин
90+2'
М. Земсков
14'
М. Вотинов
69'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Балтика
ГОЛ! 5:2!
М. Земсков
+2
Замена
Д. Прошин
️️️️
И. Зинин
+1
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Делькин
Замена
В. Крючков
️️️️
Р. Войдель
Замена
П. Втюрин
️️️️
В. Малышев
Желтая карточка
В. Макиев
ГОЛ! 4:2!
А. Делькин
ГОЛ! 3:2!
М. Вотинов
Вторая желтая
Г. Чиркин
ГОЛ! 3:1!
В. Малышев
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Г. Чиркин
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ! 2:1!
А. Делькин
ГОЛ! 1:1!
А. Делькин
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
99
Антон Усов
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Павел Султанов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
4-3-3
24
Чилюшкин
22
Дубровин
33
Гермашов
15
Каратыгин
13
Шалин
27
Игнатьев
7
Тюргашкин
7
Зинин
90
Делькин
9
Малышев
17
Гацко
3-2-3-2
1
Колинько
21
Лапин
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
27
Лебедев
17
Зюзинс
8
Чиркин
20
Войдель
45
Вотинов
47
Сальников
90
Делькин
8
Земсков
8
Земсков
90
Делькин
7
Зинин
33
Прошин
33
Прошин
7
Зинин
9
Малышев
23
Втюрин
23
Втюрин
9
Малышев
20
Войдель
55
Крючков
55
Крючков
20
Войдель
Остались в запасе
Торпедо Вл
Балтика
99
Антон Усов
ЦП
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Валерий Макиев
ЦП
Главный тренер
Александр Акимов
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Павел Султанов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
99
Антон Усов
ЦП
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Валерий Макиев
ЦП
Остались в запасе
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Павел Султанов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Торпедо Вл - Балтика
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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