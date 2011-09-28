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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Шинник
Торпедо Вл - Шинник: обзор матча 28 сентября 2011
Торпедо Вл
28.09.2011, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
11'
А. Делькин
20'
В. Корытько (П)
34'
В. Корытько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Шинник
Замена
А. Елисеев
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Р. Войдель
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Саркисов
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Дубровин
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Гацко
Замена
К. Скрыльников
️️️️
М. Белецкий
Желтая карточка
А. Саркисов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Корытько
Желтая карточка
В. Чилюшкин
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Корытько
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Алексей Гермашов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-2-4
24
Чилюшкин
22
Дубровин
15
Каратыгин
6
Беляев
13
Шалин
7
Зинин
7
Тюргашкин
9
Малышев
17
Гацко
90
Делькин
23
Втюрин
3-2-2-2
13
Краснокутский
7
Нежелев
33
Леманж
21
Катынсус
2
Ндри
26
Васиев
10
Корытько
66
Мичков
81
Низамутдинов
11
Саркисов
17
Гацко
27
Игнатьев
27
Игнатьев
17
Гацко
22
Дубровин
21
Макиев
21
Макиев
22
Дубровин
7
Нежелев
20
Войдель
20
Войдель
7
Нежелев
81
Низамутдинов
4
Елисеев
4
Елисеев
81
Низамутдинов
13
Белецкий
36
Скрыльников
36
Скрыльников
13
Белецкий
11
Саркисов
26
Архипов
26
Архипов
11
Саркисов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Шинник
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Алексей Гермашов
ПЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Евгений Дурнев
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Алексей Гермашов
ПЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Торпедо Вл - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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- : -
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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