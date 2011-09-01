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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Торпедо Вл
Луч - Торпедо Вл: обзор матча 01 сентября 2011
Луч
01.09.2011, четверг, 12:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо Вл
66'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Торпедо Вл
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
С. Шалин
️️️️
М. Зимарев
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Дубровин
ГОЛ! 0:1!
А. Гацко
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
М. Федоров
Замена
А. Гацко
️️️️
И. Зинин
Желтая карточка
С. Резников
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Делькин
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Г. Базаев
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
А. Гермашов
Желтая карточка
А. Тюргашкин
Замена
М. Федоров
️️️️
Р. Славнов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
20
Алан Кусов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
18
Максим Федоров
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Торпедо Вл
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
3-2-4
70
Котляров
3
Удалый
23
Могилевский
14
Альмирон
2
Кренделев
25
Семочко
6
Резников
20
Кусов
18
Газинский
4
Славнов
3-2-3-1
30
Епифанов
15
Каратыгин
6
Беляев
39
Цуканов
33
Гермашов
22
Дубровин
7
Зинин
15
Зимарев
7
Тюргашкин
90
Делькин
4
Славнов
18
Федоров
18
Федоров
4
Славнов
2
Кренделев
18
Базаев
18
Базаев
2
Кренделев
18
Газинский
69
Дедечко
69
Дедечко
18
Газинский
Федоров
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
Федоров
15
Зимарев
13
Шалин
13
Шалин
15
Зимарев
22
Дубровин
21
Макиев
21
Макиев
22
Дубровин
7
Зинин
17
Гацко
17
Гацко
7
Зинин
90
Делькин
9
Малышев
9
Малышев
90
Делькин
Остались в запасе
Луч
Торпедо Вл
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
Остались в запасе
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Луч - Торпедо Вл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
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