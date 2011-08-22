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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - КАМАЗ
Торпедо Вл - КАМАЗ: обзор матча 22 августа 2011
Торпедо Вл
22.08.2011, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 2
Завершен
КАМАЗ
15'
М. Беляев
53'
М. Беляев
83'
М. Беляев
29'
О. Кожанов
61'
И. Коронов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Гацко
+3
+1
Замена
И. Лукьянов
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Кобялко
ГОЛ! 3:2!
М. Беляев
Замена
А. Гацко
️️️️
П. Втюрин
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Шляпкин
Замена
С. Сердюков
️️️️
О. Кожанов
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
М. Зимарев
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Дубровин
Желтая карточка
В. Чилюшкин
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Коронов
ГОЛ! 2:1!
М. Беляев
Пас отдал
И. Зинин
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Малышев
Травма
С. Цуканов
+1
Травма
А. Друзин
Травма
В. Малышев
ГОЛ! 1:1!
О. Кожанов
Пас отдал
А. Шляпкин
18'
Желтая карточка
А. Друзин
Желтая карточка
М. Зимарев
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Беляев
Пас отдал
И. Каратыгин
15'
11'
Желтая карточка
С. Лебамба
Желтая карточка
В. Малышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
(К)
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
22
Сергей Дубровин
ЛП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Павел Втюрин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
(К)
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЛП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Сергей Пестряков
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-4-2
24
Чилюшкин
39
Цуканов
15
Каратыгин
6
Беляев
13
Шалин
22
Дубровин
15
Зимарев
7
Зинин
8
Семенов
9
Малышев
23
Втюрин
4-4-2
1
Вавилин
27
Лебамба
75
Ложкин
13
Хисамов
3
Будылин
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
13
Шляпкин
22
Кобялко
20
Кожанов
15
Зимарев
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
15
Зимарев
22
Дубровин
21
Макиев
21
Макиев
22
Дубровин
23
Втюрин
17
Гацко
17
Гацко
23
Втюрин
9
Малышев
90
Делькин
90
Делькин
9
Малышев
13
Шляпкин
11
Сагиров
11
Сагиров
13
Шляпкин
22
Кобялко
14
Пименов
14
Пименов
22
Кобялко
20
Кожанов
29
Сердюков
29
Сердюков
20
Кожанов
23
Бреев
9
Лукьянов
9
Лукьянов
23
Бреев
Остались в запасе
Торпедо Вл
КАМАЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Остались в запасе
8
Сергей Пестряков
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Торпедо Вл - КАМАЗ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Виталий Дроздов (Москва)
Стадион:
Торпедо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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