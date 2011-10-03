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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Торпедо Вл
Урал - Торпедо Вл: обзор матча 03 октября 2011
Урал
03.10.2011, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
3 : 2
Завершен
Торпедо Вл
20'
О. Шатов
62'
А. Заболотный
64'
Д. Тумасян
48'
А. Гацко
57'
И. Каратыгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Торпедо Вл
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
+1
Замена
Е. Ятченко
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 3:2!
Д. Тумасян
ГОЛ! 2:2!
А. Заболотный
ГОЛ! 1:2!
И. Каратыгин
ГОЛ! 1:1!
А. Гацко
Замена
М. Семакин
️️️️
Б. Петрович
Желтая карточка
А. Гермашов
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
19
Александр Дмитриев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
3-3-3-1
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
25
Ревякин
70
Сафрониди
25
Бочков
34
Кацалапов
19
Дмитриев
11
Петрович
27
Шатов
91
Заболотный
3-2-2-3
24
Чилюшкин
33
Гермашов
15
Каратыгин
6
Беляев
13
Шалин
22
Дубровин
7
Зинин
15
Зимарев
90
Делькин
17
Гацко
23
Втюрин
27
Шатов
97
Ятченко
97
Ятченко
27
Шатов
11
Петрович
14
Семакин
14
Семакин
11
Петрович
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
Остались в запасе
Урал
Торпедо Вл
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Юрий Матвеев
30
Дмитрий Епифанов
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Урал - Торпедо Вл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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