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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Енисей
Торпедо Вл - Енисей: обзор матча 26 апреля 2012
Торпедо Вл
26.04.2012, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 44 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
20'
А. Гацко
57'
А. Гацко
68'
В. Малышев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Енисей
Желтая карточка
Е. Качан
Желтая карточка
М. Зимарев
Желтая карточка
М. Земсков
Замена
М. Земсков
️️️️
С. Игнатьев
Замена
П. Втюрин
️️️️
В. Малышев
Замена
М. Зимарев
️️️️
С. Дубровин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Малышев
Желтая карточка
С. Лужков
Замена
С. Лужков
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Васильев
️️️️
Р. Ситдиков
ГОЛ! 2:0!
А. Гацко
Желтая карточка
С. Пятикопов
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
С. Гончаров
Желтая карточка
А. Гацко
+1
Желтая карточка
С. Гончаров
ГОЛ! 1:0!
А. Гацко
20'
10'
Желтая карточка
И. Шабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Валерий Макиев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4-3-3
24
Чилюшкин
22
Дубровин
39
Цуканов
15
Каратыгин
33
Гермашов
27
Игнатьев
7
Тюргашкин
21
Макиев
90
Делькин
9
Малышев
17
Гацко
4-1-3-2
88
Синицын
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
22
Ковалев
88
Ситдиков
11
Гончаров
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
15
Чадов
27
Игнатьев
8
Земсков
8
Земсков
27
Игнатьев
22
Дубровин
15
Зимарев
15
Зимарев
22
Дубровин
9
Малышев
23
Втюрин
23
Втюрин
9
Малышев
15
Чадов
19
Лужков
19
Лужков
15
Чадов
11
Гончаров
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Гончаров
88
Ситдиков
17
Васильев
17
Васильев
88
Ситдиков
Остались в запасе
Торпедо Вл
Енисей
7
Григорий Четверик
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Александр Акимов
1
Илья Ильин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
7
Григорий Четверик
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Ильин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Акимов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Торпедо Вл - Енисей
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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