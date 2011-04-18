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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо Вл
КАМАЗ - Торпедо Вл: обзор матча 18 апреля 2011
КАМАЗ
18.04.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо Вл
55'
И. Коронов (П)
74'
И. Коронов (П)
88'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Торпедо Вл
ГОЛ! 3:0!
А. Кобялко
Замена
С. Пестряков
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Кренделев
️️️️
М. Пименов
Замена
В. Макиев
️️️️
А. Делькин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Коронов
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Петров
Замена
И. Семенов
️️️️
П. Втюрин
Замена
С. Цуканов
️️️️
А. Тюргашкин
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Друзин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Коронов
Желтая карточка
И. Каратыгин
Желтая карточка
С. Шалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
8
Сергей Пестряков
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-5-1
1
Вавилин
88
Ганиев
33
Путилин
44
Рыков
27
Лебамба
11
Сагиров
30
Друзин
14
Пименов
77
Ахметзянов
14
Коронов
29
Сердюков
4-4-2
30
Епифанов
13
Шалин
25
Половинчук
15
Каратыгин
33
Гермашов
14
Петров
15
Зимарев
4
Фомин
7
Тюргашкин
23
Втюрин
90
Делькин
14
Коронов
8
Пестряков
8
Пестряков
14
Коронов
14
Пименов
33
Кренделев
33
Кренделев
14
Пименов
30
Друзин
22
Кобялко
22
Кобялко
30
Друзин
7
Тюргашкин
39
Цуканов
39
Цуканов
7
Тюргашкин
90
Делькин
21
Макиев
21
Макиев
90
Делькин
23
Втюрин
8
Семенов
8
Семенов
23
Втюрин
14
Петров
9
Малышев
9
Малышев
14
Петров
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо Вл
4
Антон Гудукин
ЦЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Федор Бурдыкин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
4
Антон Гудукин
ЦЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо Вл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
КАМАЗ
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