Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Cибирь
Торпедо Вл - Cибирь: обзор матча 06 мая 2011
Торпедо Вл
06.05.2011, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 2
Завершен
Cибирь
8'
А. Делькин
21'
А. Петров
60'
А. Петров (П)
31'
Н. Валентич
35'
В. Шумуликоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Cибирь
Замена
А. Гацко
️️️️
Г. Четверик
+2
Замена
В. Макиев
️️️️
С. Фомин
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
М. Зимарев
Желтая карточка
Д. Акимов
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
А. Делькин
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Петров
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Д. Сысуев
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Петров
ГОЛ! 2:2!
В. Шумуликоски
Желтая карточка
С. Фомин
ГОЛ! 2:1!
Н. Валентич
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 2:0!
А. Петров
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
14
Александр Петров
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Торпедо Вл
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-5-2
30
Епифанов
13
Шалин
39
Цуканов
33
Гермашов
7
Четверик
15
Зимарев
4
Фомин
7
Зинин
14
Петров
9
Малышев
90
Делькин
4-4-2
22
Цыган
3
Валентич
17
Бухряков
80
Климов
5
Головатенко
4
Астафьев
9
Нагибин
5
Шумуликоски
22
Чижек
98
Акимов
8
Сысуев
90
Делькин
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
90
Делькин
4
Фомин
21
Макиев
21
Макиев
4
Фомин
14
Петров
23
Втюрин
23
Втюрин
14
Петров
7
Четверик
17
Гацко
17
Гацко
7
Четверик
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
8
Сысуев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
8
Сысуев
Остались в запасе
Торпедо Вл
Cибирь
1
Федор Бурдыкин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо Вл - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Cибирь
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+