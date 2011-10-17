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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Черноморец
Торпедо Вл - Черноморец: обзор матча 17 октября 2011
Торпедо Вл
17.10.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
13'
В. Гогберашвили
35'
В. Аксютенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Черноморец
+1
Замена
А. Миносян
️️️️
В. Гогберашвили
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Аксютенко
Замена
М. Земсков
️️️️
П. Втюрин
Замена
С. Цуканов
️️️️
В. Малышев
Желтая карточка
Р. Суродин
Замена
Г. Четверик
️️️️
А. Лунин
Замена
И. Семенов
️️️️
А. Тюргашкин
ГОЛ! 0:2!
В. Аксютенко
Желтая карточка
Е. Калешин
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Гогберашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
81
Антон Лунин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
7
Григорий Четверик
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
18
Глеб Одиноких
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
3-5-2
24
Чилюшкин
15
Каратыгин
6
Беляев
13
Шалин
27
Игнатьев
15
Зимарев
7
Зинин
7
Тюргашкин
81
Лунин
23
Втюрин
9
Малышев
4-5-1
1
Чихрадзе
22
Ершов
3
Сидяев
23
Калешин
15
Калешин
15
Окорочков
29
Абрамов
88
Ксанаев
20
Суродин
87
Гогберашвили
20
Аксютенко
23
Втюрин
8
Земсков
8
Земсков
23
Втюрин
81
Лунин
7
Четверик
7
Четверик
81
Лунин
9
Малышев
39
Цуканов
39
Цуканов
9
Малышев
7
Тюргашкин
8
Семенов
8
Семенов
7
Тюргашкин
20
Аксютенко
10
Каратляшев
10
Каратляшев
20
Аксютенко
87
Гогберашвили
7
Миносян
7
Миносян
87
Гогберашвили
Остались в запасе
Торпедо Вл
Черноморец
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
18
Глеб Одиноких
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Остались в запасе
18
Глеб Одиноких
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Торпедо Вл - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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