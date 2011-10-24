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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Торпедо Вл
Химки - Торпедо Вл: обзор матча 24 октября 2011
Химки
24.10.2011, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо Вл
26'
И. Шестаков
82'
Х. Мамтов
90+1'
А. Алексанян
4'
И. Зинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Торпедо Вл
ГОЛ! 3:1!
А. Алексанян
+1
Замена
С. Дубровин
️️️️
М. Зимарев
Замена
И. Семенов
️️️️
С. Игнатьев
Замена
Н. Тюнин
️️️️
С. Ефимов
ГОЛ! 2:1!
Х. Мамтов
Желтая карточка
В. Чилюшкин
Замена
А. Алексанян
️️️️
В. Воскобойников
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Делькин
Желтая карточка
М. Беляев
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Говоров
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Гацко
Желтая карточка
Х. Мамтов
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
В. Тимофеев
Желтая карточка
И. Каратыгин
ГОЛ! 1:1!
И. Шестаков
ГОЛ! 0:1!
И. Зинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Химки
1
Сергей Козко
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
39
Рикардо
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
81
Антон Лунин
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
3-2-1-1-3
21
Березовский
12
Ефимов
6
Шумейко
16
Мицейка
35
Клява
13
Тимофеев
3
Воронкин
22
Шестаков
9
Воскобойников
9
Мамтов
20
Говоров
4-4-2
24
Чилюшкин
33
Гермашов
15
Каратыгин
6
Беляев
13
Шалин
15
Зимарев
7
Тюргашкин
7
Зинин
27
Игнатьев
17
Гацко
90
Делькин
20
Говоров
77
Романенко
77
Романенко
20
Говоров
9
Воскобойников
19
Алексанян
19
Алексанян
9
Воскобойников
13
Тимофеев
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
13
Тимофеев
12
Ефимов
4
Тюнин
4
Тюнин
12
Ефимов
15
Зимарев
22
Дубровин
22
Дубровин
15
Зимарев
27
Игнатьев
8
Семенов
8
Семенов
27
Игнатьев
90
Делькин
9
Малышев
9
Малышев
90
Делькин
17
Гацко
23
Втюрин
23
Втюрин
17
Гацко
Остались в запасе
Химки
Торпедо Вл
1
Сергей Козко
ВР
39
Рикардо
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
81
Антон Лунин
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
39
Рикардо
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Остались в запасе
81
Антон Лунин
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
33
Дмитрий Прошин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Химки - Торпедо Вл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
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