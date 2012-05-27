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Дмитрий Прошин
Статистика
Дмитрий Прошин - статистика
Завершил карьеру
23 января 1974 (52), Темников
#33 | Полузащитник
178 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Черноморец
3 : 0
27.05.2012
Торпедо Вл
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 48 тур
Торпедо Вл
5 : 2
21.05.2012
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
15.05.2012
Торпедо Вл
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Торпедо Вл
2 : 1
08.05.2012
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 45 тур
Волгарь
3 : 1
02.05.2012
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
Торпедо Вл
3 : 0
26.04.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
КАМАЗ
0 : 1
07.04.2012
Торпедо Вл
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо Вл
1 : 1
01.04.2012
Оренбург
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо Вл
3 : 1
07.11.2011
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
2 : 1
27.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химки
3 : 1
24.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо Вл
0 : 2
17.10.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Оренбург
1 : 1
06.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Урал
3 : 2
03.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо Вл
1 : 2
28.09.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 3
25.09.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
0 : 1
01.09.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо Вл
3 : 2
22.08.2011
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.08.2011
Мордовия
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Черноморец
0 : 0
07.06.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Динамо Бр
0 : 2
19.05.2011
Торпедо Вл
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
16.05.2011
Торпедо Вл
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо Вл
3 : 2
06.05.2011
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо Вл
3 : 1
25.04.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
3 : 0
18.04.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
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