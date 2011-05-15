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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 15 мая 2011
Cибирь
15.05.2011, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Луч
15'
М. Астафьев
45'
Т. Чижек
18'
А. Акопянц
68'
Б. Аджинджал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
+3
Замена
Х. Альмирон
️️️️
Р. Славнов
Замена
Д. Васильев
️️️️
А. Алхазов
Замена
В. Галиулин
️️️️
Л. Зуев
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
Д. Скороходов
️️️️
М. Астафьев
Замена
Л. Зуев
️️️️
Р. Халиуллин
ГОЛ! 2:2!
Б. Аджинджал
Замена
Р. Беляев
️️️️
Д. Сысуев
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Жданов
ГОЛ! 2:1!
Т. Чижек
Замена
А. Жданов
️️️️
А. Акопянц
Желтая карточка
В. Кренделев
Желтая карточка
Р. Славнов
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Акопянц
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Cибирь
32
Денис Скороходов
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Луч
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
20
Дмитрий Васильев
ЦФ
9
Алексей Жданов
ЦФ
3-2-3-2
22
Цыган
41
Горин
17
Бухряков
4
Халиуллин
5
Головатенко
3
Валентич
22
Чижек
5
Шумуликоски
4
Астафьев
98
Акимов
8
Сысуев
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
5
Кристич
23
Могилевский
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
18
Газинский
22
Аджинджал
36
Акопянц
13
Алхазов
4
Астафьев
32
Скороходов
32
Скороходов
4
Астафьев
Зуев
21
Галиулин
21
Галиулин
Зуев
4
Халиуллин
23
Зуев
23
Зуев
4
Халиуллин
8
Сысуев
7
Беляев
7
Беляев
8
Сысуев
13
Алхазов
20
Васильев
20
Васильев
13
Алхазов
36
Акопянц
9
Жданов
9
Жданов
36
Акопянц
4
Славнов
14
Альмирон
14
Альмирон
4
Славнов
Жданов
6
Свежов
6
Свежов
Жданов
Остались в запасе
Cибирь
Луч
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Cибирь - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Спартак
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