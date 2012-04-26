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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Луч
КАМАЗ - Луч: обзор матча 26 апреля 2012
КАМАЗ
26.04.2012, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 44 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Луч
Желтая карточка
А. Кусов
Желтая карточка
М. Сагиров
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
М. Федоров
Замена
Б. Аджинджал
️️️️
Р. Славнов
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Шляпкин
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
Р. Славнов
Красная карточка
А. Кусов
Желтая карточка
А. Кобялко
Замена
А. Антонюк
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
С. Лебамба
Замена
И. Ахметзянов
️️️️
С. Будылин
Замена
А. Алхазов
️️️️
Д. Беэ
Желтая карточка
С. Бреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-3-2
98
Абакумов
5
Пискунов
66
Жестоков
13
Хисамов
3
Будылин
27
Лебамба
23
Бреев
13
Шляпкин
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
3-2-4-1
70
Котляров
23
Могилевский
2
Засеев
5
Кристич
3
Удалый
2
Кренделев
4
Славнов
69
Дедечко
34
Ушенин
18
Федоров
77
Беэ
13
Шляпкин
11
Сагиров
11
Сагиров
13
Шляпкин
3
Будылин
77
Ахметзянов
77
Ахметзянов
3
Будылин
14
Коронов
16
Антонюк
16
Антонюк
14
Коронов
22
Кобялко
9
Лукьянов
9
Лукьянов
22
Кобялко
77
Беэ
20
Кусов
20
Кусов
77
Беэ
4
Славнов
22
Аджинджал
22
Аджинджал
4
Славнов
18
Федоров
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
18
Федоров
77
Беэ
13
Алхазов
13
Алхазов
77
Беэ
Остались в запасе
КАМАЗ
Луч
16
Максим Шоркин
ЦЗ
46
Егор Лунев
ВР
8
Артемий Малеев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
16
Максим Шоркин
ЦЗ
46
Егор Лунев
ВР
8
Артемий Малеев
АП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Луч
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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