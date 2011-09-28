Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Cибирь
Луч - Cибирь: обзор матча 28 сентября 2011
Луч
28.09.2011, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
63'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Cибирь
+3
Желтая карточка
М. Житнев
Замена
М. Житнев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
М. Зюзин
️️️️
А. Макаренко
Замена
Б. Аджинджал
️️️️
А. Кусов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Свежов
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
Замена
В. Галиулин
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Оганян
Замена
С. Резников
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
В. Свежов
19'
Желтая карточка
Н. Валентич
10'
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
20
Алан Кусов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
29
Карэн Оганян
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
5
Кристич
2
Засеев
2
Кренделев
25
Семочко
20
Кусов
18
Газинский
6
Свежов
4
Славнов
29
Оганян
4-5-1
22
Цыган
3
Валентич
4
Чичерин
80
Климов
5
Головатенко
52
Зиновьев
22
Чижек
5
Шумуликоски
8
Макаренко
32
Скороходов
98
Акимов
2
Кренделев
6
Резников
6
Резников
2
Кренделев
20
Кусов
22
Аджинджал
22
Аджинджал
20
Кусов
6
Свежов
69
Дедечко
69
Дедечко
6
Свежов
29
Оганян
13
Алхазов
13
Алхазов
29
Оганян
52
Зиновьев
21
Галиулин
21
Галиулин
52
Зиновьев
32
Скороходов
99
Житнев
99
Житнев
32
Скороходов
8
Макаренко
15
Зюзин
15
Зюзин
8
Макаренко
5
Шумуликоски
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
5
Шумуликоски
Остались в запасе
Луч
Cибирь
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Статистика матча Луч - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Cибирь
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+