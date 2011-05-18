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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Луч
Енисей - Луч: обзор матча 18 мая 2011
Енисей
18.05.2011, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Луч
7'
Е. Качан
45'
Р. Сурнев
42'
Б. Аджинджал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Луч
Замена
К. Зимулька
️️️️
В. Лешонок
Замена
А. Жданов
️️️️
А. Алхазов
Замена
Д. Васильев
️️️️
Ю. Дубровин
Замена
С. Гончаров
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Х. Альмирон
️️️️
В. Свежов
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
Ю. Дубровин
Замена
В. Булат
️️️️
Э. Гаурачс
ГОЛ! 2:1!
Р. Сурнев
ГОЛ! 1:1!
Б. Аджинджал
Желтая карточка
В. Кренделев
Замена
Ю. Дубровин
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
А. Фатуллаев
19'
ГОЛ! 1:0!
Е. Качан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Енисей
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
9
Виктор Булат
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
Луч
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
9
Алексей Жданов
ЦФ
20
Дмитрий Васильев
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
2
Федорив
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
21
Коробкин
2
Сурнев
9
Гаурачс
11
Базанов
3-2-4-1
70
Котляров
25
Семочко
23
Могилевский
3
Удалый
13
Тимофеев
2
Кренделев
4
Славнов
6
Свежов
22
Аджинджал
18
Газинский
13
Алхазов
9
Гаурачс
9
Булат
9
Булат
9
Гаурачс
15
Фатуллаев
11
Гончаров
11
Гончаров
15
Фатуллаев
9
Лешонок
81
Зимулька
81
Зимулька
9
Лешонок
2
Сурнев
88
Ситдиков
88
Ситдиков
2
Сурнев
13
Алхазов
9
Жданов
9
Жданов
13
Алхазов
Дубровин
20
Васильев
20
Васильев
Дубровин
6
Свежов
14
Альмирон
14
Альмирон
6
Свежов
18
Газинский
5
Дубровин
5
Дубровин
18
Газинский
Остались в запасе
Енисей
Луч
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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