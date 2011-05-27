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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 27 мая 2011
Луч
27.05.2011, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
С. Терехов
Замена
Д. Майкич
️️️️
М. Рафальскис
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Голубов
Замена
Д. Васильев
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
М. Рафальскис
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Жданов
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Семочко
Желтая карточка
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Луч
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Дмитрий Васильев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
28
Юрий Мамаев
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
3-2-3-1
19
Степанов
5
Кристич
23
Могилевский
3
Удалый
2
Кренделев
25
Семочко
6
Свежов
22
Аджинджал
4
Славнов
9
Жданов
3-2-3-2
1
Колинько
32
Терехов
77
Куканос
55
Крючков
89
Стоцкий
85
Попов
18
Рафальскис
78
Кантонистов
35
Романович
85
Голубов
20
Гонежуков
Газинский
20
Васильев
20
Васильев
Газинский
25
Семочко
18
Газинский
18
Газинский
25
Семочко
9
Жданов
13
Алхазов
13
Алхазов
9
Жданов
89
Стоцкий
28
Мамаев
28
Мамаев
89
Стоцкий
85
Голубов
17
Завалий
17
Завалий
85
Голубов
18
Рафальскис
4
Майкич
4
Майкич
18
Рафальскис
32
Терехов
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
32
Терехов
Остались в запасе
Луч
Балтика
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Луч - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Динамо
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