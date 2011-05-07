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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 07 мая 2011
Луч
07.05.2011, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
Желтая карточка
Р. Славнов
Замена
И. Шестаков
️️️️
Д. Мицейка
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
А. Жданов
️️️️
В. Свежов
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Данишевский
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Акопянц
Желтая карточка
В. Шумейко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Александр Данишевский
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Химки
1
Сергей Козко
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Кирилл Кролевец
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-4-1
70
Котляров
25
Семочко
23
Могилевский
3
Удалый
2
Кренделев
13
Тимофеев
36
Акопянц
22
Аджинджал
6
Свежов
18
Газинский
13
Алхазов
3-2-2-1-2
21
Березовский
88
Наваловский
24
Мирошниченко
6
Шумейко
43
Логашов
16
Мицейка
3
Воронкин
23
Земченков
77
Романенко
9
Воскобойников
28
Данишевский
6
Свежов
9
Жданов
9
Жданов
6
Свежов
36
Акопянц
4
Славнов
4
Славнов
36
Акопянц
28
Данишевский
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
28
Данишевский
16
Мицейка
22
Шестаков
22
Шестаков
16
Мицейка
Остались в запасе
Луч
Химки
2
Артем Михеев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
8
Кирилл Кролевец
ЦП
1
Сергей Козко
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
Остались в запасе
8
Кирилл Кролевец
ЦП
1
Сергей Козко
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Статистика матча Луч - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Динамо
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