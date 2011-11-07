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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Урал
Луч - Урал: обзор матча 07 ноября 2011
Луч
07.11.2011, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 1
Завершен
Урал
86'
Д. Дедечко
5'
Б. Петрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Урал
+1
Замена
П. Сикимич
️️️️
Б. Петрович
+1
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Данцев
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 1:1!
Д. Дедечко
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
И. Дранников
️️️️
И. Горбатенко
Замена
Г. Базаев
️️️️
А. Алхазов
Желтая карточка
Х. Альмирон
Замена
А. Кусов
️️️️
Б. Аджинджал
Желтая карточка
Б. Петрович
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
С. Резников
️️️️
В. Свежов
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
А. Новиков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Петрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
20
Алан Кусов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
3-2-4-1
70
Котляров
5
Кристич
14
Альмирон
2
Засеев
2
Кренделев
3
Удалый
6
Свежов
22
Аджинджал
18
Газинский
4
Славнов
13
Алхазов
3-3-2-2
25
Нигматуллин
58
Ойеволе
15
Новиков
25
Ревякин
97
Ятченко
25
Бочков
7
Данцев
11
Петрович
14
Семакин
16
Ставпец
23
Горбатенко
22
Аджинджал
20
Кусов
20
Кусов
22
Аджинджал
6
Свежов
6
Резников
6
Резников
6
Свежов
13
Алхазов
18
Базаев
18
Базаев
13
Алхазов
2
Кренделев
69
Дедечко
69
Дедечко
2
Кренделев
7
Данцев
34
Кацалапов
34
Кацалапов
7
Данцев
23
Горбатенко
4
Дранников
4
Дранников
23
Горбатенко
16
Ставпец
10
Лунгу
10
Лунгу
16
Ставпец
11
Петрович
81
Сикимич
81
Сикимич
11
Петрович
Остались в запасе
Луч
Урал
18
Максим Федоров
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
18
Максим Федоров
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Луч - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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