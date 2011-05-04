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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Факел
Луч - Факел: обзор матча 04 мая 2011
Луч
04.05.2011, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Факел
+1
Желтая карточка
Ф. Дьяченко
Замена
Д. Семочко
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
А. Козлов
Замена
И. Логуа
️️️️
С. Егоров
Замена
О. Герасименко
️️️️
Д. Рустан
Замена
М. Кристич
️️️️
В. Свежов
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ю. Дубровин
Замена
В. Тимофеев
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
Д. Шестаков
Желтая карточка
Ю. Дубровин
17'
Желтая карточка
Д. Клопков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
7
Евгений Скобликов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Факел
1
Иван Асютин
ВР
6
Павел Свириденко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
27
Александр Бураков
ЦП
30
Олег Герасименко
ЦФ
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
14
Альмирон
23
Могилевский
2
Кренделев
5
Дубровин
2
Михеев
22
Аджинджал
6
Свежов
36
Акопянц
13
Алхазов
4-4-1-1
31
Дьяченко
8
Черкес
2
Колесников
19
Михалев
99
Гаврилов
58
Егоров
17
Рустан
44
Клопков
20
Хабаров
21
Шестаков
32
Козлов
6
Свежов
5
Кристич
5
Кристич
6
Свежов
2
Михеев
25
Семочко
25
Семочко
2
Михеев
2
Кренделев
13
Тимофеев
13
Тимофеев
2
Кренделев
5
Дубровин
18
Газинский
18
Газинский
5
Дубровин
17
Рустан
30
Герасименко
30
Герасименко
17
Рустан
32
Козлов
29
Янкаускас
29
Янкаускас
32
Козлов
58
Егоров
7
Логуа
7
Логуа
58
Егоров
Остались в запасе
Луч
Факел
9
Алексей Жданов
ЦФ
7
Евгений Скобликов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
1
Иван Асютин
ВР
27
Александр Бураков
ЦП
6
Павел Свириденко
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
9
Алексей Жданов
ЦФ
7
Евгений Скобликов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
Остались в запасе
1
Иван Асютин
ВР
27
Александр Бураков
ЦП
6
Павел Свириденко
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Луч - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Динамо
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