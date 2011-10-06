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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Мордовия
Черноморец - Мордовия: обзор матча 06 октября 2011
Черноморец
06.10.2011, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
77'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Мордовия
+1
Желтая карточка
А. Герк
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Агапов
Замена
А. Герк
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Миносян
️️️️
В. Земченков
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Пазин
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Аксютенко
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Гогберашвили
Желтая карточка
А. Чихрадзе
Желтая карточка
Г. Асеведо
Желтая карточка
М. Рогов
Желтая карточка
А. Пазин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-5-1-1
1
Чихрадзе
15
Калешин
3
Сидяев
22
Ершов
23
Земченков
88
Ксанаев
20
Суродин
34
Ушенин
15
Окорочков
87
Гогберашвили
20
Аксютенко
4-1-2-1-2
16
Агапов
4
Степанец
19
Осипов
3
Мулдаров
87
Симчевич
11
Пазин
30
Асеведо
31
Рогов
32
Горбанец
23
Мухаметшин
8
Панченко
87
Гогберашвили
29
Абрамов
29
Абрамов
87
Гогберашвили
23
Земченков
7
Миносян
7
Миносян
23
Земченков
20
Аксютенко
27
Олейник
27
Олейник
20
Аксютенко
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
11
Пазин
66
Дутов
66
Дутов
11
Пазин
23
Мухаметшин
63
Рыжов
63
Рыжов
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Герк
8
Герк
8
Панченко
Остались в запасе
Черноморец
Мордовия
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
Главный тренер
Игорь Черний
93
Михаил Маркин
ЦФ
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Черноморец - Мордовия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
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