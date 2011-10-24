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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Cибирь
Черноморец - Cибирь: обзор матча 24 октября 2011
Черноморец
24.10.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
62'
В. Земченков
64'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Cибирь
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Т. Чижек
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Земченков
Замена
М. Ксанаев
️️️️
Е. Калешин
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
В. Земченков
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Абрамов
Желтая карточка
В. Аксютенко
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
23
Виктор Земченков
ЛП
7
Артур Миносян
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-2-4-1
1
Чихрадзе
3
Сидяев
2
Колесников
23
Калешин
15
Калешин
22
Ершов
87
Гогберашвили
29
Абрамов
20
Суродин
15
Окорочков
20
Аксютенко
4-4-2
22
Цыган
3
Валентич
4
Чичерин
80
Климов
5
Головатенко
4
Астафьев
5
Шумуликоски
8
Макаренко
21
Галиулин
8
Кармазиненко
98
Акимов
15
Калешин
88
Ксанаев
88
Ксанаев
15
Калешин
Земченков
10
Каратляшев
10
Каратляшев
Земченков
29
Абрамов
23
Земченков
23
Земченков
29
Абрамов
87
Гогберашвили
27
Олейник
27
Олейник
87
Гогберашвили
5
Шумуликоски
22
Чижек
22
Чижек
5
Шумуликоски
8
Кармазиненко
52
Зиновьев
52
Зиновьев
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Черноморец
Cибирь
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Игорь Черний
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Черноморец - Cибирь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
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