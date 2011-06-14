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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Черноморец
Cибирь - Черноморец: обзор матча 14 июня 2011
Cибирь
14.06.2011, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Черноморец
Желтая карточка
Д. Горбушин
Замена
В. Окорочков
️️️️
Р. Суродин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
С. Игнатьев
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Дорожкин
Желтая карточка
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
Д. Дорожкин
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
Р. Балов
Желтая карточка
Р. Суродин
Желтая карточка
Е. Калешин
Желтая карточка
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Cибирь
24
Виталий Чилюшкин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
4-3-3
22
Цыган
5
Головатенко
4
Выходил
4
Халиуллин
4
Чичерин
22
Чижек
5
Шумуликоски
9
Нагибин
11
Дегтярев
7
Беляев
8
Кармазиненко
3-5-1-1
1
Чихрадзе
23
Калешин
2
Засеев
15
Калешин
88
Ксанаев
34
Ушенин
25
Балов
20
Суродин
9
Горбушин
29
Абрамов
13
Дорожкин
8
Кармазиненко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Кармазиненко
22
Чижек
27
Игнатьев
27
Игнатьев
22
Чижек
25
Балов
10
Каратляшев
10
Каратляшев
25
Балов
13
Дорожкин
15
Есиков
15
Есиков
13
Дорожкин
20
Суродин
15
Окорочков
15
Окорочков
20
Суродин
Остались в запасе
Cибирь
Черноморец
24
Виталий Чилюшкин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
24
Виталий Чилюшкин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Cибирь - Черноморец
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
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