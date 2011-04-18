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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Черноморец
СКА-Хабаровск - Черноморец: обзор матча 18 апреля 2011
СКА-Хабаровск
18.04.2011, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
71'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Черноморец
Желтая карточка
А. Яркин
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
А. Дзейтов
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Мысин
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Нечаев
️️️️
К. Кочубей
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Миносян
Желтая карточка
Р. Суродин
Вторая желтая
П. Есиков
Желтая карточка
П. Есиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
4-4-1-1
40
Козорез
5
Нестеренко
13
Семенов
5
Кудинов
13
Семенов
22
Мысин
80
Запояска
27
Мурнин
8
Кочубей
3
Голяткин
48
Луценко
4-4-2
1
Чихрадзе
4
Отюцкий
23
Калешин
2
Засеев
15
Калешин
88
Ксанаев
34
Ушенин
20
Суродин
7
Миносян
13
Дорожкин
15
Есиков
8
Кочубей
18
Нечаев
18
Нечаев
8
Кочубей
13
Семенов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
13
Семенов
22
Мысин
22
Яркин
22
Яркин
22
Мысин
7
Миносян
29
Абрамов
29
Абрамов
7
Миносян
13
Дорожкин
8
Дзейтов
8
Дзейтов
13
Дорожкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Черноморец
99
Валерий Андроник
ЦП
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
99
Валерий Андроник
ЦП
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Черноморец
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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