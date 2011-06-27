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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Шинник
Черноморец - Шинник: обзор матча 27 июня 2011
Черноморец
27.06.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 3
Завершен
Шинник
45'
Е. Калешин
90'
Е. Калешин (П)
11'
А. Саркисов
72'
В. Корытько (П)
90+3'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шинник
Желтая карточка
А. Чихрадзе
+4
+3
ГОЛ! 2:3!
А. Архипов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Е. Калешин
Желтая карточка
А. Ндри
Замена
Е. Тараканов
️️️️
Д. Горбушин
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Саркисов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Корытько
Желтая карточка
А. Ушенин
Замена
А. Архипов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
В. Окорочков
️️️️
Р. Балов
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
Р. Балов
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
П. Есиков
Замена
А. Миносян
️️️️
Р. Суродин
ГОЛ! 1:1!
Е. Калешин
Желтая карточка
Д. Горбушин
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Черноморец
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
15
Валентин Окорочков
ПП
Шинник
13
Максим Белецкий
ЛЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
3-5-2
1
Чихрадзе
15
Калешин
2
Засеев
22
Ершов
9
Горбушин
25
Балов
20
Суродин
34
Ушенин
88
Ксанаев
15
Есиков
10
Каратляшев
3-2-3-2
32
Ребров
7
Нежелев
21
Катынсус
2
Поворов
33
Сухов
2
Ндри
10
Корытько
28
Григорян
20
Войдель
11
Саркисов
81
Низамутдинов
9
Горбушин
55
Тараканов
55
Тараканов
9
Горбушин
20
Суродин
7
Миносян
7
Миносян
20
Суродин
25
Балов
15
Окорочков
15
Окорочков
25
Балов
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
Скрыльников
28
Григорян
36
Скрыльников
36
Скрыльников
28
Григорян
11
Саркисов
30
Дудченко
30
Дудченко
11
Саркисов
81
Низамутдинов
26
Архипов
26
Архипов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Черноморец
Шинник
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Черноморец - Шинник
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
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Чайка
0 : 2
08.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
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Шинник
2 : 1
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1 : 1
18.10.2026
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Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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