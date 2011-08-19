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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Луч
Черноморец - Луч: обзор матча 19 августа 2011
Черноморец
19.08.2011, пятница, 19:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 2
Завершен
Луч
19'
А. Кусов
61'
В. Свежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Луч
+3
Замена
Д. Тихий
️️️️
П. Могилевский
+1
Замена
С. Резников
️️️️
А. Алхазов
Замена
А. Колесников
️️️️
А. Абрамов
Замена
М. Кристич
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
А. Алхазов
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Окорочков
Замена
А. Алхазов
️️️️
И. Стрелков
ГОЛ! 0:2!
В. Свежов
Замена
В. Бурмаков
️️️️
В. Аксютенко
Замена
Д. Горбушин
️️️️
А. Ушенин
+1
Желтая карточка
А. Кусов
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Кусов
10'
Желтая карточка
В. Свежов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Черноморец
2
Андрей Колесников
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Луч
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
2-5-1-1
1
Чихрадзе
23
Калешин
3
Сидяев
23
Земченков
88
Ксанаев
29
Абрамов
34
Ушенин
15
Окорочков
87
Гогберашвили
20
Аксютенко
3-2-4-1
70
Котляров
2
Засеев
23
Могилевский
14
Альмирон
3
Удалый
2
Кренделев
4
Славнов
18
Газинский
6
Свежов
20
Кусов
12
Стрелков
34
Ушенин
9
Горбушин
9
Горбушин
34
Ушенин
20
Аксютенко
99
Бурмаков
99
Бурмаков
20
Аксютенко
15
Окорочков
10
Каратляшев
10
Каратляшев
15
Окорочков
29
Абрамов
2
Колесников
2
Колесников
29
Абрамов
Алхазов
6
Резников
6
Резников
Алхазов
23
Могилевский
15
Тихий
15
Тихий
23
Могилевский
6
Свежов
5
Кристич
5
Кристич
6
Свежов
12
Стрелков
13
Алхазов
13
Алхазов
12
Стрелков
Остались в запасе
Черноморец
Луч
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Черноморец - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Попов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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