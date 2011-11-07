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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Черноморец
Шинник - Черноморец: обзор матча 07 ноября 2011
Шинник
07.11.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
22'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Черноморец
+1
Желтая карточка
И. Ершов
Желтая карточка
М. Поворов
Замена
А. Сидяев
️️️️
М. Ксанаев
Замена
А. Олейник
️️️️
Р. Суродин
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Нежелев
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
С. Кушов
️️️️
К. Дудченко
Желтая карточка
Ф. Васиев
Желтая карточка
К. Дудченко
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Аксютенко
Замена
М. Поворов
️️️️
А. Леманж
ГОЛ! 1:0!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
3-2-3-2
13
Краснокутский
7
Нежелев
33
Леманж
21
Катынсус
26
Васиев
33
Сухов
20
Войдель
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
30
Дудченко
4-5-1
1
Чихрадзе
22
Ершов
2
Колесников
23
Калешин
15
Калешин
15
Окорочков
23
Земченков
88
Ксанаев
20
Суродин
87
Гогберашвили
20
Аксютенко
36
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
36
Скрыльников
33
Леманж
2
Поворов
2
Поворов
33
Леманж
30
Дудченко
5
Кушов
5
Кушов
30
Дудченко
7
Нежелев
4
Елисеев
4
Елисеев
7
Нежелев
20
Аксютенко
10
Каратляшев
10
Каратляшев
20
Аксютенко
88
Ксанаев
3
Сидяев
3
Сидяев
88
Ксанаев
20
Суродин
27
Олейник
27
Олейник
20
Суродин
Остались в запасе
Шинник
Черноморец
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Шинник - Черноморец
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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