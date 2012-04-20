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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Черноморец
Енисей - Черноморец: обзор матча 20 апреля 2012
Енисей
20.04.2012, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, группа B, 43 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
35'
В. Чадов (П)
57'
А. Базанов
33'
С. Мирошниченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Черноморец
Желтая карточка
В. Федорив
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Р. Монарев
️️️️
Е. Шпедт
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
Замена
А. Васильев
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Миносян
️️️️
В. Окорочков
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Гончаров
Желтая карточка
С. Гончаров
ГОЛ! 2:1!
А. Базанов
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Абрамов
Вторая желтая
А. Сидяев
Желтая карточка
А. Сидяев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Чадов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
31
Роман Монарев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
2
Федорив
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
21
Коробкин
11
Гончаров
11
Базанов
15
Чадов
3-2-4-1
79
Плотников
75
Ложкин
24
Мирошниченко
5
Шпедт
22
Ершов
3
Сидяев
15
Окорочков
25
Деменко
20
Суродин
29
Абрамов
20
Аксютенко
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
15
Фатуллаев
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
15
Фатуллаев
15
Чадов
17
Васильев
17
Васильев
15
Чадов
11
Гончаров
2
Сурнев
2
Сурнев
11
Гончаров
29
Абрамов
10
Григорян
10
Григорян
29
Абрамов
5
Шпедт
31
Монарев
31
Монарев
5
Шпедт
15
Окорочков
7
Миносян
7
Миносян
15
Окорочков
Остались в запасе
Енисей
Черноморец
30
Алексей Кучук
ЦП
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
96
Никита Васильев
ПП
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
1
Александр Чихрадзе
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
1
Александр Чихрадзе
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Енисей - Черноморец
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
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