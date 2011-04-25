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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Факел
Черноморец - Факел: обзор матча 25 апреля 2011
Черноморец
25.04.2011, понедельник, 00:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Факел
11'
М. Ксанаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Факел
Замена
И. Ершов
️️️️
А. Миносян
+2
Пенальти не реализован!
Д. Клопков
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
С. Егоров
Вторая желтая
В. Бурмаков
Красная карточка
А. Ибрагимов
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
Д. Горбушин
Замена
В. Еремеев
️️️️
С. Васильев
Замена
А. Ушенин
️️️️
А. Абрамов
Замена
Р. Суродин
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Михалев
️️️️
М. Зиновьев
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Акопян
ГОЛ! 1:0!
М. Ксанаев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Факел
30
Максим Кликин
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
31
Сергей Васильев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
58
Сергей Егоров
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
27
Александр Бураков
ЦП
17
Дэнис Рустан
ЦП
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
4-4-2
1
Чихрадзе
15
Калешин
2
Засеев
23
Калешин
4
Отюцкий
7
Миносян
88
Ксанаев
9
Горбушин
29
Абрамов
13
Дорожкин
99
Бурмаков
4-4-1-1
30
Кликин
99
Гаврилов
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
8
Черкес
58
Егоров
31
Васильев
44
Клопков
4
Акопян
21
Шестаков
32
Козлов
9
Горбушин
10
Каратляшев
10
Каратляшев
9
Горбушин
7
Миносян
22
Ершов
22
Ершов
7
Миносян
13
Дорожкин
20
Суродин
20
Суродин
13
Дорожкин
29
Абрамов
34
Ушенин
34
Ушенин
29
Абрамов
58
Егоров
29
Янкаускас
29
Янкаускас
58
Егоров
5
Зиновьев
19
Михалев
19
Михалев
5
Зиновьев
4
Акопян
7
Логуа
7
Логуа
4
Акопян
31
Васильев
8
Еремеев
8
Еремеев
31
Васильев
Остались в запасе
Черноморец
Факел
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
27
Александр Бураков
ЦП
17
Дэнис Рустан
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
25
Рустам Балов
ЦП
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
17
Дэнис Рустан
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Черноморец - Факел
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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