Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Енисей
Черноморец - Енисей: обзор матча 27 октября 2011
Черноморец
27.10.2011, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
33'
В. Аксютенко
5'
Р. Сурнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Енисей
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Земченков
Замена
А. Сидяев
️️️️
М. Ксанаев
Желтая карточка
А. Чихрадзе
Замена
В. Чадов
️️️️
И. Шевченко
Замена
С. Лужков
️️️️
Э. Гаурачс
Желтая карточка
А. Ковалев
Желтая карточка
В. Окорочков
ГОЛ! 1:1!
В. Аксютенко
Пас отдал
В. Земченков
20'
Желтая карточка
И. Шевченко
ГОЛ! 0:1!
Р. Сурнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
3
Андрей Сидяев
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-5-1
1
Чихрадзе
15
Калешин
2
Колесников
23
Калешин
22
Ершов
87
Гогберашвили
23
Земченков
88
Ксанаев
20
Суродин
15
Окорочков
20
Аксютенко
4-1-2-3
88
Синицын
22
Ковалев
5
Пятикопов
80
Качан
2
Федорив
15
Фатуллаев
2
Сурнев
21
Коробкин
99
Шевченко
9
Гаурачс
11
Базанов
23
Земченков
10
Каратляшев
10
Каратляшев
23
Земченков
88
Ксанаев
3
Сидяев
3
Сидяев
88
Ксанаев
9
Гаурачс
19
Лужков
19
Лужков
9
Гаурачс
2
Сурнев
23
Киракосян
23
Киракосян
2
Сурнев
99
Шевченко
15
Чадов
15
Чадов
99
Шевченко
Остались в запасе
Черноморец
Енисей
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
79
Александр Плотников
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
27
Александр Олейник
ЦФ
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Черноморец - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Черноморец
Енисей
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии
30 июня
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+