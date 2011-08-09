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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Оренбург
Черноморец - Оренбург: обзор матча 09 августа 2011
Черноморец
09.08.2011, вторник, 19:30
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
18'
В. Гогберашвили
34'
В. Земченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Оренбург
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Аксютенко
Желтая карточка
Р. Балов
Желтая карточка
И. Ершов
Замена
Р. Балов
️️️️
А. Миносян
Замена
А. Миносян
️️️️
Р. Суродин
Замена
В. Кулешов
️️️️
З. Кнежевич
Желтая карточка
Е. Калешин
Желтая карточка
Д. Андреев
ГОЛ! 2:0!
В. Земченков
Желтая карточка
И. Калешин
ГОЛ! 1:0!
В. Гогберашвили
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
13
Максим Грошев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
3
Александр Гончаров
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
3-5-1-1
1
Чихрадзе
15
Калешин
23
Калешин
22
Ершов
87
Гогберашвили
88
Ксанаев
34
Ушенин
20
Суродин
15
Окорочков
23
Земченков
20
Аксютенко
3-3-3
16
Мусин
6
Иванов
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
17
Канаев
13
Грошев
4
Кленкин
5
Кнежевич
8
Шогенов
20
Аксютенко
10
Каратляшев
10
Каратляшев
20
Аксютенко
87
Гогберашвили
29
Абрамов
29
Абрамов
87
Гогберашвили
20
Суродин
7
Миносян
7
Миносян
20
Суродин
Миносян
25
Балов
25
Балов
Миносян
5
Кнежевич
7
Кулешов
7
Кулешов
5
Кнежевич
Остались в запасе
Черноморец
Оренбург
8
Аслан Дзейтов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
3
Александр Гончаров
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
Остались в запасе
3
Александр Гончаров
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Черноморец - Оренбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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