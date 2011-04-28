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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Химки
Черноморец - Химки: обзор матча 28 апреля 2011
Черноморец
28.04.2011, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Химки
63'
А. Миносян
61'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Химки
Желтая карточка
Д. Мицейка
Желтая карточка
М. Ксанаев
Пенальти не реализован!
Е. Калешин
Замена
Р. Балов
️️️️
П. Есиков
Замена
К. Кролевец
️️️️
А. Воронкин
Замена
В. Воскобойников
️️️️
Х. Мамтов
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Данишевский
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
А. Ушенин
️️️️
Д. Горбушин
ГОЛ! 1:1!
А. Миносян
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Замена
Р. Суродин
️️️️
А. Абрамов
Замена
В. Земченков
️️️️
И. Шестаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
29
Алексей Абрамов
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Химки
21
Роман Березовский
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
8
Кирилл Кролевец
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
28
Александр Данишевский
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
3-5-2
1
Чихрадзе
15
Калешин
2
Засеев
23
Калешин
7
Миносян
9
Горбушин
88
Ксанаев
20
Суродин
29
Абрамов
13
Дорожкин
15
Есиков
3-2-2-2-1
21
Березовский
88
Наваловский
24
Мирошниченко
6
Шумейко
43
Логашов
16
Мицейка
3
Воронкин
87
Гогберашвили
77
Романенко
22
Шестаков
9
Мамтов
13
Дорожкин
10
Каратляшев
10
Каратляшев
13
Дорожкин
15
Есиков
25
Балов
25
Балов
15
Есиков
9
Горбушин
34
Ушенин
34
Ушенин
9
Горбушин
87
Гогберашвили
28
Данишевский
28
Данишевский
87
Гогберашвили
3
Воронкин
8
Кролевец
8
Кролевец
3
Воронкин
22
Шестаков
23
Земченков
23
Земченков
22
Шестаков
9
Мамтов
9
Воскобойников
9
Воскобойников
9
Мамтов
Остались в запасе
Черноморец
Химки
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Черноморец - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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