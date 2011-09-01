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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Черноморец
Химки - Черноморец: обзор матча 01 сентября 2011
Химки
01.09.2011, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
77'
А. Говоров
90+3'
А. Воронкин (П)
89'
В. Шумейко (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Черноморец
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Воронкин
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Воронкин
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Шумейко
Замена
Р. Балов
️️️️
Р. Суродин
Желтая карточка
В. Шумейко
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Окорочков
ГОЛ! 1:0!
А. Говоров
Замена
Н. Тюнин
️️️️
И. Шестаков
Замена
В. Воскобойников
️️️️
В. Романенко
Замена
А. Говоров
️️️️
Д. Соколов
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
В. Аксютенко
Вторая желтая
Д. Мицейка
Желтая карточка
Д. Мицейка
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Сергей Козко
ВР
13
Виталий Тимофеев
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ПЗ
9
Хасан Мамтов
ЦП
25
Дмитрий Соколов
ЦП
22
Игорь Шестаков
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
3
Артем Воронкин
ЦФ
16
Дариус Мицейка
ЦФ
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
(К)
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
20
Руслан Суродин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
23
Виктор Земченков
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Химки
15
Александр Каракин
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Черноморец
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
4-3-1-2
1
Козко
13
Тимофеев
88
Наваловский
6
Шумейко
24
Мирошниченко
9
Мамтов
25
Соколов
22
Шестаков
77
Романенко
16
Мицейка
3
Воронкин
4-4-2
1
Чихрадзе
3
Сидяев
2
Колесников
23
Калешин
15
Калешин
15
Окорочков
20
Суродин
34
Ушенин
87
Гогберашвили
23
Земченков
20
Аксютенко
22
Шестаков
4
Тюнин
4
Тюнин
22
Шестаков
3
Воронкин
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
3
Воронкин
77
Романенко
9
Воскобойников
9
Воскобойников
77
Романенко
25
Соколов
20
Говоров
20
Говоров
25
Соколов
15
Окорочков
29
Абрамов
29
Абрамов
15
Окорочков
20
Аксютенко
10
Каратляшев
10
Каратляшев
20
Аксютенко
20
Суродин
25
Балов
25
Балов
20
Суродин
87
Гогберашвили
27
Олейник
27
Олейник
87
Гогберашвили
Остались в запасе
Химки
Черноморец
15
Александр Каракин
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Химки - Черноморец
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Беликов Георгий (Брянск)
Данченко Валерий (Уфа)
Стадион:
Родина
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